Вальверде уже разочаровался в одном из новичков "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде уже разочаровался в одном из новичков своей команды.

Так, по информации испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" остался недоволен действиями в матчах вингера Жерара Деулофеу. В частности, 53-летнего специалиста не удовлетворяет низкая производительность воспитанника клуба при игре в атаке.

Напомним, "Барселона" не будет приобретать Ди Марию. | soccernews.ru