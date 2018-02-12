Вальверде: "В Ла Лиге есть много команд, которые хотят сделать нашу жизнь невозможной"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о борьбе за чемпионский титул в Ла Лиге.

"Мы все еще должны продолжать тяжело трудиться, чтобы выиграть чемпионат. В Ла Лиге есть множество команд, которые намерены сделать нашу жизнь невозможной", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Вальверде прокомментировал ничью в игре с "Хетафе". | soccernews.ru