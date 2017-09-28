Вальверде: "В Лиге Чемпионов никогда не бывает просто"

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Вальверде: "В Лиге Чемпионов никогда не бывает просто"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над лиссабонским "Спортингом" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Если хочешь побеждать в важных матчах, то для этого приходится помучиться. Мы проявили большое рвение, полностью доминировали в первом тайме, понимали, на что способен соперник в контратаках. Да, при счёте 1:0 "Спортинг" стиснув зубы добавил нам проблем. Но у нас были шансы закрепить преимущество, мы просто ими не воспользовались. Не будет лишним напомнить, что в Лиге Чемпионов никогда не бывает просто. Конечно, "Спортинг" может выйти из группы. Это всё ещё один из наших основных конкурентов" - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Не пропустите видеообзор матча "Спортинг" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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