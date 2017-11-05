Вальверде: "В первом тайме "Барселона" доминировала и могла забить больше"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 11-го тура испанской Примеры против "Севильи".

"В первом тайме мы доминировали и могли забить больше. "Севилья" хорошо показала себя после перерыва, во второй половине встречи они иногда контролировали ход матча. На данный момент мы лидеры чемпионата. Мы не совершили ошибок и уходим на перерыв игр национальных сборных в хорошем настроении. Впереди нас ждёт тяжёлый календарь, и нам надо быть сильными, чтобы оставаться на первом месте. Алькасер забил два важных гола, и мы надеемся, что это придаст ему уверенности, которая необходима форварду. Мы рады за него и за команду. Он долго не играл, но показал, что умеет забивать. У меня сильный состав - любой футболист может выйти на поле и забить" - цитирует Вальверде Marca.

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