Вальверде: "В первый раз вижу такую игру от Рафиньи"

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Вальверде: "В первый раз вижу такую игру от Рафиньи"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил действия полузащитника своей команды Рафиньи Алькантары в матчах Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма" и "Ромы", в которых ему удалось забить 1 мяч и сделать 2 результативные передачи.

"Я хорошо оцениваю его игру в обоих матчах. На тренировках он также демонстрирует отличное отношение к работе. В моем случае это первый раз, когда я вижу такую игру Рафиньи на протяжении длительного периода времени. Я счастлив, потому что он хорошо играет и демонстрирует отличное отношение к работе", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Вальверде прокомментировал поражение от "Ромы". | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Нормально он играл и играет. Вот от Гавномеша и Дноня ничего хорошего не видать отродясь.

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Kireman

И не смейте его продавать!!!!

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