Вальверде: "В первый раз вижу такую игру от Рафиньи"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил действия полузащитника своей команды Рафиньи Алькантары в матчах Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма" и "Ромы", в которых ему удалось забить 1 мяч и сделать 2 результативные передачи.

"Я хорошо оцениваю его игру в обоих матчах. На тренировках он также демонстрирует отличное отношение к работе. В моем случае это первый раз, когда я вижу такую игру Рафиньи на протяжении длительного периода времени. Я счастлив, потому что он хорошо играет и демонстрирует отличное отношение к работе", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Вальверде прокомментировал поражение от "Ромы". | soccernews.ru