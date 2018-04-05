Вальверде: "В противостоянии с "Ромой" еще ничего не решено"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Ромой" (4:1) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Рома" является хорошей командой. Они отлично играли в начале матча. Нам не удавалось справиться с их прессингом и матч был равный. Во втором тайме игра стала более открытой. "Рома" стала больше рисковать и мы их за это наказали. В итоге мы добились хорошего результата. Но я бы предпочел победить 3:0 вместо 4:1 счет 3:0. Еще ничего не решено", – приводит слова Вальверде Marca.

Ответный матч "Рома" - "Барселона" состоится 11 апреля.

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