Вальверде: "В связи с победами "Реала" и "Атлетико" мы испытывали небольшое давление"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о победе над "Жироной" (3:0).

"В связи с победами "Реала" и "Атлетико" мы испытывали небольшое давление. Нам все же удалось открыть счет, сыграв не только с умом, но и с сердцем. Персональная опека Месси иногда идет нам на пользу - он уводит опекуна, и тот теряет позицию. Месси подбежал ко мне на 10-й минуте, спросив, что будем делать с опекуном. Месси хорошо справился, проявил спокойствие и помог команде.

Что касается Луиса Суареса, то от нападающего всегда ждут голов, а с ними у него полный порядок, и это прекрасно. Его агрессивность перед воротами впечатляет. Жаль, что не забил еще - он бы обрел еще большую уверенность.

Наша команда может играть в любой ситуации - и когда игра складывается легко, и когда игра закрыта, что, конечно же, гораздо сложнее" - приводит слова Вальверде Football Espana.

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