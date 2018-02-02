Вальверде: "Валенсия" хорошо защищалась"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расхвалил игру "Валенсии" в обороне в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0).
"Валенсия" хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в этом сезоне. Мы доминировали в игре, но у соперника был план, как противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.
Мы играем множество матчей и отдыхаем между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет дерби. Нам понадобятся изменения, и мне придется задуматься над ними. Но это цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Сельта Виго
|21
|31
|8
|Эйбар
|21
|29
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|21
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13