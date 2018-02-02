Вальверде: "Валенсия" хорошо защищалась"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расхвалил игру "Валенсии" в обороне в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0).

"Валенсия" хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в этом сезоне. Мы доминировали в игре, но у соперника был план, как противостоять. Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.

Мы играем множество матчей и отдыхаем между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет дерби. Нам понадобятся изменения, и мне придется задуматься над ними. Но это цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах", - сказал он. | http://soccernews.ru