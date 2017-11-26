Вальверде: "Валенсия" - лучшая контратакующая команда Ла Лиги"

Теги эрнесто вальвердебарселонаваленсия

Вальверде: "Валенсия" - лучшая контратакующая команда Ла Лиги"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче своей команды против "Валенсии".

"Что бы ни случилось в этой игре, впереди будет еще много матчей. Независимо от состояния своей формы, "Валенсия" всегда играет в интересный футбол.  У них будет много вариантов для комплектации атаки. У них есть Гедеш, Дзадза, Родриго, Солер - игроки, которые играют очень высоко и оказывают хороший прессинг. Это лучшая контратакующая команда Ла Лиги, поэтому контроль над мячом будет играть фундаментальную роль", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Барселона" платит своим игрокам самую высокую зарплату в мире. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов