Вальверде: "Валенсия" - лучшая контратакующая команда Ла Лиги"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче своей команды против "Валенсии".

"Что бы ни случилось в этой игре, впереди будет еще много матчей. Независимо от состояния своей формы, "Валенсия" всегда играет в интересный футбол. У них будет много вариантов для комплектации атаки. У них есть Гедеш, Дзадза, Родриго, Солер - игроки, которые играют очень высоко и оказывают хороший прессинг. Это лучшая контратакующая команда Ла Лиги, поэтому контроль над мячом будет играть фундаментальную роль", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Барселона" платит своим игрокам самую высокую зарплату в мире. | soccernews.ru