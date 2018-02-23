Вальверде включил Месси и Суареса в заявку на матч с "Жироной"

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Вальверде включил Месси и Суареса в заявку на матч с "Жироной"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде выбрал игроков, которые вошли в заявку на матч с "Жироной".

"Барселона": тер Штеген, Силлессен, Пике, Умтити, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо. Альба, Динь, Алейш Видаль, Вермален.

Отметим, что в заявку попали Лионель Месси и Луис Суарес, которым могли предоставить отдых. Однако, скорее всего, они начнут игру на лавке запасных.

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