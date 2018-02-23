Вальверде включил Месси и Суареса в заявку на матч с "Жироной"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде выбрал игроков, которые вошли в заявку на матч с "Жироной".
"Барселона": тер Штеген, Силлессен, Пике, Умтити, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо. Альба, Динь, Алейш Видаль, Вермален.
Отметим, что в заявку попали Лионель Месси и Луис Суарес, которым могли предоставить отдых. Однако, скорее всего, они начнут игру на лавке запасных.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|24
|46
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Сельта Виго
|25
|35
|8
|Эйбар
|25
|35
|9
|Жирона
|24
|34
|10
|Хетафе
|24
|33
|11
|Бетис
|24
|33
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|19
|Лас Пальмас
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|20
|Малага
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|13