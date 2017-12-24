Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"

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Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что именно действия его подопечных вынудили мадридский "Реал" во вчерашнем Эль Класико "сбавить обороты".

"Я не думаю, что они отдали инициативу сознательно, это нам удалось преодолеть эту линию давления. Это правда, что с течением времени их усталость становилась более заметной. Я думаю, что это была наша заслуга, нам удалось действовать лучше", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси прокомментировал победу "Барселоны" в Эль Класико. | soccernews.ru

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