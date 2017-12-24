Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что именно действия его подопечных вынудили мадридский "Реал" во вчерашнем Эль Класико "сбавить обороты".

" Я не думаю, что они отдали инициативу сознательно, это нам удалось преодолеть эту линию давления. Это правда, что с течением времени их усталость становилась более заметной. Я думаю, что это была наша заслуга, нам удалось действовать лучше ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси прокомментировал победу "Барселоны" в Эль Класико. | soccernews.ru