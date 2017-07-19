Вальверде: "Вообще не думаю о подписании новых игроков"

Теги эрнесто вальвердебарселонамарко верратти

Вальверде: "Вообще не думаю о подписании новых игроков"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос журналистов о желании каталонского клуба подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти.

"Честно говоря, вообще не думаю о подписании новых игроков, но клуб работает над тем, чтобы наш состав был как можно лучше. Моя же задача в том, чтобы работать с теми, кто есть. Знаем, что мы - "Барселона" и многие игроки захотят к нам присоединиться, это логично. Хотим, чтобы у нас были лучшие в мире футболисты, и они уже есть" - цитирует Вальверде Football Espana.

Стоит отметить, что этим летом "Барселона" провернула два трансфера - состав "сине-гранатовых" пополнили вингер Жерар Деулофеу и защитник Нелсон Семеду.

Не пропустите: Агент Верратти может встретиться с руководством "Барселоны" в США. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов