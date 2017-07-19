Вальверде: "Вообще не думаю о подписании новых игроков"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос журналистов о желании каталонского клуба подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти.

"Честно говоря, вообще не думаю о подписании новых игроков, но клуб работает над тем, чтобы наш состав был как можно лучше. Моя же задача в том, чтобы работать с теми, кто есть. Знаем, что мы - "Барселона" и многие игроки захотят к нам присоединиться, это логично. Хотим, чтобы у нас были лучшие в мире футболисты, и они уже есть" - цитирует Вальверде Football Espana.

Стоит отметить, что этим летом "Барселона" провернула два трансфера - состав "сине-гранатовых" пополнили вингер Жерар Деулофеу и защитник Нелсон Семеду.

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