Вальверде: "Воздействие пустого "Камп Ноу" невероятно"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после матча седьмого тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

"Это странная ситуация. Клуб пытался отменить игру, но не получилось. Мы играли без болельщиков в деликатный для всех момент. Воздействие пустого "Камп Ноу" невероятно. Нам не нравятся такие обстоятельства. Мы представляем множество людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы" - приводит слова Вальверде Marca.

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