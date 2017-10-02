Вальверде: "Воздействие пустого "Камп Ноу" невероятно"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после матча седьмого тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".
"Это странная ситуация. Клуб пытался отменить игру, но не получилось. Мы играли без болельщиков в деликатный для всех момент. Воздействие пустого "Камп Ноу" невероятно. Нам не нравятся такие обстоятельства. Мы представляем множество людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы" - приводит слова Вальверде Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Лас Пальмас". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1