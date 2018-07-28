Вальверде: "Возможно, подпишем еще одного игрока в середину поля"

2 Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде: "Возможно, подпишем еще одного игрока в середину поля"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о трансферных планах своего клуба на остаток лета.

"Мы открыты для любой возможности усилить команду, но понятно, что в центре поля у нас образовалась дыра, которую мы будем латать пришедшим в команду Артуром, плюс игроками дубля, которые выступают на этой позиции. Но возможно, что будет еще одно подписание в середину поля. Цель состоит в том, чтобы улучшать команду, мы хотим сделать ее максимально конкурентоспособной - это задача клуба", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" получила предложение по Мине. | soccernews.ru

Комментарии
Йо

Залатать дыру Артуром и дублем не лучшее решение, нужно усиление в виде Канте, но это фантазии только

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Пьянь

Опорник очень нужен.

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