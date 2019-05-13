Вальверде, возможно, покинет "Барселону" по окончании сезона

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде, возможно, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Marca.

55-летний испанец думает, что останется в каталонском клубе и на следующий сезон. Однако на сто процентов не уверен в этом.

Сейчас специалист находится в тесном контакте с руководством клуба по поводу своего контракта. Президент Жозепом Бартомеу заявил, что поддержит его.

Однако, если "Барселоне" не удастся выиграть Кубок Испании, его мнение может измениться.

Напомним, сине-гранатовые досрочно оформили чемпионство Испании, но вылетели из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от "Ливерпуля".

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