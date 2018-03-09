Вальверде: "Возвращение Неймара? Это чья-то фантазия"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о слухах про возможное возвращение Неймара.

"Возвращение Неймара? Это чья-то фантазия. Мы не знаем, откуда берутся эти новости, и к чему они приведут. Подобные гипотезы мы не комментируем. Могу ли я представить, что "Барселона" однажды заплатит за футболиста 400 миллионов евро? Понятия не имею. В любом случае ко мне это не относится" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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