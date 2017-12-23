Вальверде впервые обыграл Зидана в качестве тренера

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Вальверде впервые обыграл Зидана в качестве тренера

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.

Как сообщает ESPN, наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде впервые в качестве тренера обыграл рулевого "сливочных" Зинедина Зидана.

Ранее команды этих специалистов встречались пять раз и эти матчи неизменно завершались победами француза.

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