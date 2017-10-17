Вальверде: "Всем известно, кто является лучшим игроком мира, а получит ли он "Золотой мяч" - меня не волнует"

Теги эрнесто вальвердезолотой мяч

Вальверде: "Всем известно, кто является лучшим игроком мира, а получит ли он "Золотой мяч" - меня не волнует"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о своем отношении к "Золотому мячу".

"Мы все знаем, кто является лучшим игроком планеты, верно? А вопрос - получит ли он "Золотой мяч" - меня не слишком беспокоит", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде хочет подписать бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Муд Рец

"Мы все знаем..."после этого можно уже не читать. За всех тут решил.

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Роман

Лучший-Пеле,он 3-х кр.ЧМ по футболу,а Месси ни разу.

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Лошак

Лучший игрок всех времён - Пеле. Это все знают. Вальверде прав..

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Пьянь

Этот тот, который всю карьеру провел в днищенском чемпионате Бразилии?

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Роман

Причем здесь чемпионат Бразилии,ну играет ваш Месси в сильном чемпионате и чего он добился на уровне сборной?Пшик...

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EZ

С чего он лучший?! xD Забил 1200 голов и то 200 из них не в официальных матчах

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