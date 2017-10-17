Вальверде: "Всем известно, кто является лучшим игроком мира, а получит ли он "Золотой мяч" - меня не волнует"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о своем отношении к "Золотому мячу".

"Мы все знаем, кто является лучшим игроком планеты, верно? А вопрос - получит ли он "Золотой мяч" - меня не слишком беспокоит", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде хочет подписать бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru