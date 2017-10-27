Вальверде встал на защиту Луиса Суареса

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал нынешнюю форму форварда Луиса Суареса.

"Луис Суарес в порядке. Он уже сыграл несколько хороших матчей в этом сезоне, он полон уверенности. Люди говорят так, словно у него не было классных выступлений в этом сезоне, а они были. Играть хорошо должен не только Суарес, но и вся команда" - приводит слова Вальверде Sport.es.

В текущем сезоне Суарес сыграл 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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