Вальверде выделил самых опасных игроков "Ювентуса"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выделил самых опасных игроков в составе туринского "Ювентуса".

" Ювентус" - очень сильная команда, это подтверждают результаты команды в прошлом сезоне... В составе соперника Дибала выглядит очень хорошо, как и Пьянич , и Игуаин ", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, перед матчем с "Ювентусом" "Барселона" потеряла своего форварда. | soccernews.ru