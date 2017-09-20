Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны"

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Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов своей команды, информирует испанская пресса.

Так, наставника "сине-гранатовых" не устраивает форма, в которой к старту сезона подошел 30-летний бек Жерар Пике. Вальверде уже переговорил с самим футболистом, потребовав от того набрать свои лучшие кондиции в течение ближайших игр.

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