Вальверде выразил недовольство руководству "Барселоны" работой клуба на трансферном рынке

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Вальверде выразил недовольство руководству "Барселоны" работой клуба на трансферном рынкеГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил недовольство руководству своего клуба работой "сине-гранатовых" на трансферном рынке.

Как информирует испанская пресса, 53-летний специалист остался недоволен тем, что "Барса" не удовлетворила его главное требование - укомплектовать команду новыми игроками до начала предсезонной подготовки. Кроме того, Вальверде не устраивает то, что клуб не расстался с игроками, которых он не видит в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Месси также остался недоволен работой "Барселоны" на трансферном рынке. | soccernews.ru

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