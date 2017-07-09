Вальверде выразил недовольство руководству "Барселоны" работой клуба на трансферном рынке

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил недовольство руководству своего клуба работой "сине-гранатовых" на трансферном рынке.

Как информирует испанская пресса, 53-летний специалист остался недоволен тем, что "Барса" не удовлетворила его главное требование - укомплектовать команду новыми игроками до начала предсезонной подготовки. Кроме того, Вальверде не устраивает то, что клуб не расстался с игроками, которых он не видит в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Месси также остался недоволен работой "Барселоны" на трансферном рынке. | soccernews.ru