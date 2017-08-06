Вальверде выразил желание следующим летом провернуть трансфер на 100 миллионов евро

Теги барселонаэрнесто вальвердеатлетико мадридантуан гризманн

Вальверде выразил желание следующим летом провернуть трансфер на 100 миллионов евроГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил желание следующим летом провернуть трансфер на 100 миллионов евро.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" заинтересован в приобретении форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Учитывая, что текущим летом трансферная стоимость француза составляет 200 миллионов евро, "Барса" намерена предпринять попытки заполучить француза уже через год - когда его клаусула уменьшится вдвое.

Напомним, "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара уже в ближайшие дни. | soccernews.ru

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