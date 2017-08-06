Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил желание следующим летом провернуть трансфер на 100 миллионов евро.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" заинтересован в приобретении форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Учитывая, что текущим летом трансферная стоимость француза составляет 200 миллионов евро, "Барса" намерена предпринять попытки заполучить француза уже через год - когда его клаусула уменьшится вдвое.

Напомним, "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара уже в ближайшие дни. | soccernews.ru