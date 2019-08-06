Вальверде высказал свое отношение к предстоящему туру по США

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде высказал свое отношение к предстоящему туру по США

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не слишком рад туру команды по США.

"Тур имеет важное значение для клуба в экономическом и социальном плане. Однако для команды это не слишком хорошо. Нужно преодолеть большое расстояние, что трудно для футболистов, которые только присоединились к команде. Посмотрим, как нам справиться с этой ситуацией", - приводит слова Вальверде AS.

Напомним, что в рамках тура по США "Барселону" ожидают два поединка с "Наполи", которые состоятся 8 и 11 августа.

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