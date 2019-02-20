Вальверде высказался о безголевой серии Суареса в Лиге Чемпионов
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о безголевой серии форварда своей команды Луиса Суареса в Лиге Чемпионов.
Напомним, что уругваец не забивает в гостевых матчах самого престижного еврокубкового турнира уже более 24 часов.
"Его форма меня не беспокоит. Меня бы волновало сильнее, если бы у него не было голевых моментов. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать и создавать шансы для своих партнёров, если у него нет своих возможностей отличиться. Суарес заставляет соперника опасаться его. Но таков футбол, и у нападающих всегда будут чёрные полосы. Важно, чтобы форвард имел моменты" - приводит слова Вальверде Marca.
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