Вальверде высказался о дебюте Коутиньо

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Вальверде высказался о дебюте Коутиньо

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о дебюте бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за каталонскую команду.

"На Коутиньо мы возлагаем большие надежды, он здорово подходит к нашему стилю игры. Его уверенность, умение обыграть один в один, убежать от защитников, вести игру, создать остроту - всё это может нам помочь. Думаю, Коутиньо сыграл хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Это только начало" - цитирует Вальверде Barcastuff.

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