Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал новый формат Суперкубка Испании. Об этом сообщает As.
"Это совсем другой формат, нежели мы привыкли.
Завтрашний матч с "Атлетико" - финальная встреча для нас. Мы настроены на победу, воспринимаем этот матч как Ла Лигу. высказался о формате нового Суперкубка Испании.
Вообще предпочел бы старый формат турнира, но что есть, то есть", - сказал Вальверде.
Матч "Барселона" - "Атлетико" пройдет завтра, 9 января. Начало - в 22:00 (мск).
Напомним, что турнир в формате "Финала четырех" проводится впервые.
Не пропустите: Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11