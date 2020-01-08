Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании

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Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал новый формат Суперкубка Испании. Об этом сообщает As.

"Это совсем другой формат, нежели мы привыкли.

Завтрашний матч с "Атлетико" - финальная встреча для нас. Мы настроены на победу, воспринимаем этот матч как Ла Лигу. высказался о формате нового Суперкубка Испании.

Вообще предпочел бы старый формат турнира, но что есть, то есть", - сказал Вальверде. 

Матч "Барселона" - "Атлетико" пройдет завтра, 9 января. Начало - в 22:00 (мск).

Напомним, что турнир в формате "Финала четырех" проводится впервые. 

Не пропустите: Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!. | http://soccernews.ru
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