Вальверде высказался о Мбаппе

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Вальверде высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился мнением о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе в контексте его сравнения с бразильцем Роналдо.

"Я очень мало видел игру Роналдо, только на видео и в социальных сетях. Он забивал невероятные голы и является фигурой мирового масштаба. 

Я играл против Мбаппе, и я считаю его невероятным футболистом. Он зрелищен. Он молод, но в то же время проявляет такой опыт, как будто уже все повидал. Он обладает некоторыми уникальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник", – сказал Федерико.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом".

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