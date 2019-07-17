Вальверде высказался о переходе Гризманна в "Барселону"

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Вальверде высказался о переходе Гризманна в "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о переходе в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна.

"Мы очень рассчитываем на Гризманна. Он молодой футболист, но с большим опытом. Мы многого ждем от Антуана. Он может принести много пользы "Барселоне". Гризманн быстрый игрок, которые умеет находить свободные зоны и использовать свои моменты. Мы знаем, на что он способен", - приводит слова Вальверде AFP.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами пятилетний контракт с отступными 800 миллионов евро.

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