Вальверде высказался о переходе Гризманна в "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о переходе в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна.
"Мы очень рассчитываем на Гризманна. Он молодой футболист, но с большим опытом. Мы многого ждем от Антуана. Он может принести много пользы "Барселоне". Гризманн быстрый игрок, которые умеет находить свободные зоны и использовать свои моменты. Мы знаем, на что он способен", - приводит слова Вальверде AFP.
Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами пятилетний контракт с отступными 800 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32