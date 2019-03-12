Вальверде высказался о предстоящем матче "Барселона" - "Лион" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", который состоится завтра, 12 марта.

"У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Безусловно, лионцы понимают всю важность выездного гола и сделают все, чтобы его забить.

Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре порой все решает удача... Но мы решительно настроены показать хороший футбол", - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч "Барселона" - "Лион" пройдет на стадионе "Камп Ноу", и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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