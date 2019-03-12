Вальверде высказался о предстоящем матче "Барселона" - "Лион" в Лиге Чемпионов

Теги барселоналионэрнесто вальверде

Вальверде высказался о предстоящем матче "Барселона" - "Лион" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом", который состоится завтра, 12 марта.

"У "Лиона" хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Безусловно, лионцы понимают всю важность выездного гола и сделают все, чтобы его забить.

Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре порой все решает удача... Но мы решительно настроены показать хороший футбол", - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч "Барселона" - "Лион" пройдет на стадионе "Камп Ноу", и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Не пропустите: "Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов