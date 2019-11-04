Вальверде высказался о предстоящем матче со "Славией" в Лиге Чемпионов
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Ждем такой же матч как и в Праге. "Славия" верна своему стилю, эта команда играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.
В начале сезона мы плохо играли в гостях, потом все наладилось. Три победы подряд. Теперь мы снова проиграли в гостях "Леванте". Хотим вернуть ту игру, что была до поражения", - сказал Вальверде.
Матч "Барселона" - "Славия" пройдет завтра, 5 ноября. Начало - в 20:55 мск. Каталонцы лидируют в турнирной таблице группы F, имея в активе 7 баллов.
А еще: Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5