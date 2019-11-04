Вальверде высказался о предстоящем матче со "Славией" в Лиге Чемпионов

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Ждем такой же матч как и в Праге. "Славия" верна своему стилю, эта команда играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.

В начале сезона мы плохо играли в гостях, потом все наладилось. Три победы подряд. Теперь мы снова проиграли в гостях "Леванте". Хотим вернуть ту игру, что была до поражения", - сказал Вальверде.

Матч "Барселона" - "Славия" пройдет завтра, 5 ноября. Начало - в 20:55 мск. Каталонцы лидируют в турнирной таблице группы F, имея в активе 7 баллов.

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