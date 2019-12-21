Вальверде высказался о работе VAR

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Вальверде высказался о работе VAR

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о работе системы VAR.

"Это обсуждалось уже много раз. Споры по работе видеоповторов будут продолжаться. Футбол сам по себе дает много поводов для споров. Будет много разговоров до и после игр. VAR должен оказывать помощь, однако свистит все равно арбитр. Думаю, в следующем году еще ничего не изменится", - приводит слова Вальверде As.

Напомним, что футболисты "Реала" пожаловались, что арбитр не использовал VAR в двух моментах в матче против "Барселоны", в которых по их мнению должны были назначить пенальти.

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