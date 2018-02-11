Вальверде высказался о шансах "Барселоны" оформить требл

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о шансах своей команды оформить требл в текущем сезоне.

"Люди переживают о многих вещах. Мы же профессионалы и всё сводится к простой математике. Пока ты ничего не выиграл, ты хочешь что-нибудь выиграть, когда ты выиграл один трофей, ты хочешь выиграть второй. Мы вышли в финал Кубка Испании, боремся за победу в чемпионате и участвуем в плей-офф Лиги Чемпионов. Мы знаем, что для победы в чемпионате нам нужно победить "Хетафе", именно на этом мы концентрируемся" - приводит слова Вальверде AS.

Отметим, что "Барселона" уверенно лидирует в Примере, опережая "Атлетико" на 6 очков и имея игру в запасе, в финале Кубка Испании "сине-гранатовые" сыграют с "Севильей", а в 1/8 финала Лиги Чемпионов - с "Челси".

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