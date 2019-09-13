Вальверде высказался о ситуации с Неймаром

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Вальверде высказался о ситуации с Неймаром

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в стан каталонского клуба, передает Sport.es.

Напомним, этим летом "Барселона" вела переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего форварда. ПСЖ запросил слишком большую сумму за игрока, и сине-гранатовым пришлось отказаться от покупки бразильца.

"Говорить о Неймаре можно до, во время и в конце трансферного окна, но на этом все. Он хороший футболист. Я знаю, у каждого свое мнение по этому поводу", - сказал Вальверде.

В этом сезоне футболист еще не принимал участия в матчах за ПСЖ.

Завтра, 14 сентября, "Барселона" сыграет с "Валенсия" на "Камп Ноу" в рамках 4-го тура Примеры. Начало - в 22:00 (мск).

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