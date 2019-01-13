Вальверде высказался о трансферах
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил информацию о том, что клуб ищет нападающего. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Специалист отметил, что команде необходимо найти замену Муниру Эль-Хаддади, который перешел в "Севилью".
"Я бы хотел видеть в команде еще одного форварда. После ухода Мунира у нас есть свободное место. Нам немного не хватает игроков в атаке. Пока есть возможность, мы должны воспользоваться шансом. Однако нужно учитывать финансы сделки. Нам нужен футболист, который знает лигу и быстро адаптируется", - сказал тренер.
"Барселона" с 40 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|18
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Сельта Виго
|19
|21
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11