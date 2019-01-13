Вальверде высказался о трансферах

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Вальверде высказался о трансферах

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил информацию о том, что клуб ищет нападающего. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что команде необходимо найти замену Муниру Эль-Хаддади, который перешел в "Севилью".

"Я бы хотел видеть в команде еще одного форварда. После ухода Мунира у нас есть свободное место.  Нам немного не хватает игроков в атаке. Пока есть возможность, мы должны воспользоваться шансом. Однако нужно учитывать финансы сделки. Нам нужен футболист, который знает лигу и быстро адаптируется", - сказал тренер. 

"Барселона" с 40 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Ла Лиги.

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