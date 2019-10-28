Вальверде высказался о возможном переходе в "Барселону" лучшего бомбардира МЛС



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб мексиканского нападающего "Лос-Анджелеса" Карлоса Велы.

"В прошлом году был вариант с переходом Велы в "Барселоны". Но сейчас мы не находимся на трансферном рынке. Будем работать с теми игроками, которые у нас есть", - приводит слова Вальверде ESPN.

Ранее Вела заявил, что он заинтересован в переходе в "Барселону" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 30-летний Вела стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, забив 34 гола в 31 матче. Его контракт с американским клубом действует до конца 2020 года.

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