Вальверде высказался о возможном подписании "Челси" Луиса Энрике

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Вальверде высказался о возможном подписании "Челси" Луиса ЭнрикеГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о возможном подписании лондонским "Челси" его предшественника на посту наставника "сине-гранатовых" - Луиса Энрике.

"Луис Энрике в "Челси"? Это хороший вопрос для тех, кто любит домыслы и слухи. На данный момент тренером "Челси" является человек, который выиграл Премьер-Лигу в прошлом году и имеет хороший послужной список за спиной", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Вальверде назвал четыре варианта замены Пике в игре против "Валенсии". | soccernews.ru

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