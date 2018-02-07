Вальверде высказался о возможном подписании "Челси" Луиса Энрике

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о возможном подписании лондонским "Челси" его предшественника на посту наставника "сине-гранатовых" - Луиса Энрике.

" Луис Энрике в "Челси"? Это хороший вопрос для тех, кто любит домыслы и слухи. На данный момент тренером "Челси" является человек, который выиграл Премьер-Лигу в прошлом году и имеет хороший послужной список за спиной ", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Вальверде назвал четыре варианта замены Пике в игре против "Валенсии". | soccernews.ru