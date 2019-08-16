Вальверде высказался о возможном трансфере Неймара
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он не намерен комментировать возможный трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
"Я не занимаюсь трансферными вопросами. Мое дело - концентрироваться на тренерской работе, которой у меня много. Я думаю о ближайшем матче с "Атлетиком", а не об игроках других клубов. Я уважаю футболистов, которые выступают за другие команды. В данный момент Неймар является игроком ПСЖ, поэтому здесь нечего комментировать. Я доволен составом своей команды", - приводит слова Вальверде Goal.com.
Ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры о переходе 27-летнего Неймара. Также на форварда претендует "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32