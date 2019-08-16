Вальверде высказался о возможном трансфере Неймара

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Вальверде высказался о возможном трансфере Неймара
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он не намерен комментировать возможный трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Я не занимаюсь трансферными вопросами. Мое дело - концентрироваться на тренерской работе, которой у меня много. Я думаю о ближайшем матче с "Атлетиком", а не об игроках других клубов. Я уважаю футболистов, которые выступают за другие команды. В данный момент Неймар является игроком ПСЖ, поэтому здесь нечего комментировать. Я доволен составом своей команды", - приводит слова Вальверде Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры о переходе 27-летнего Неймара. Также на форварда претендует "Реал".

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