Вальверде высказался о возможном уходе Видаля из "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердеартуро видаль

Вальверде высказался о возможном уходе Видаля из "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил мнение, что чилийский полузащитник Артуро Видаль не покинет команду в зимнее трансферное окно.

"У нас хороший выбор полузащитников. Я положительно оцениваю вклад в игру команды Видаля и Аленья, которые будут с нами после паузы. Про Артуро давно говорят, что он может покинуть команду. Впрочем, я не думаю, что он уйдет", - приводит слова Вальверде Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Видаль недоволен положением запасного игрока в каталонском клубе. Активный интерес к чилийцу проявляет "Интер".

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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