Вальверде высказался об очередном достижении Месси
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал достижение нападающего Лионеля Месси, который первым в истории забил 400 голов в Примере, в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (3:0).
БАРСЕЛОНА - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"Статистика Месси стратосферная. Она просто невероятна. Это ведь не только гол, но также и то, какой результат они приносят. Это из другой галактики", - приводит слова Вальверде твиттер El Chiringuito TV.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11