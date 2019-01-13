Вальверде высказался об очередном достижении Месси

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

Вальверде высказался об очередном достижении Месси
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал достижение нападающего Лионеля Месси, который первым в истории забил 400 голов в Примере, в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (3:0).

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"Статистика Месси стратосферная. Она просто невероятна. Это ведь не только гол, но также и то, какой результат они приносят. Это из другой галактики", - приводит слова Вальверде твиттер El Chiringuito TV.

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