Вальверде высказался об очередной травме Дембеле

Теги барселонаусман дембелеэрнесто вальвердетравмы

Вальверде высказался об очередной травме Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о травме французского нападающего команды Усмана Дембеле.

"Я поговорил с Усманом и успокоил его. Он очень расстроился из-за произошедшего рецидива. Его травма - серьезная потеря для "Барселоны". Дембеле находился в хорошей форме, поэтому это большое несчастье. Все началось с первой травмы и идет по кругу", - приводит слова Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что футболист вернется в строй не раньше февраля 2020 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре. | http://soccernews.ru
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