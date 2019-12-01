Вальверде высказался об очередной травме Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о травме французского нападающего команды Усмана Дембеле.
"Я поговорил с Усманом и успокоил его. Он очень расстроился из-за произошедшего рецидива. Его травма - серьезная потеря для "Барселоны". Дембеле находился в хорошей форме, поэтому это большое несчастье. Все началось с первой травмы и идет по кругу", - приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что футболист вернется в строй не раньше февраля 2020 года.
В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Севилья
|15
|30
|3
|Барселона
|13
|28
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Валенсия
|15
|23
|8
|Хетафе
|14
|21
|9
|Гранада
|14
|21
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|15
|6