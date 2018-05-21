Вальверде высказался об уходе Иньесты

Теги андрес иньестаэрнесто вальвердебарселона

Вальверде высказался об уходе ИньестыГлавный тренер "Барселоны"  Эрнесто Вальверде подвел итоги прощания с полузащитником Андресом Иньестой.

Напомним, что испанец попрощался с командой после матча с "Реал Сосьедад" (1:0), который стал для хавбека последним в составе каталонцев.

"Мы все хотели бы так попрощаться, покидая клуб. Это был очень трогательный момент. Я чувствовал его важность и ценность. Это уникальный, неповторимый игрок, а его карьера говорит за себя. Нет другого такого. Он приносит магию на поле. Ему дается легко то, что другие не могут выполнить. Он олицетворяет суть футбола", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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