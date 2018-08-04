Вальверде высказался по будущему Рафиньи

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по будущему полузащитника своей команды Рафиньи Алькантары.

"Рафинья хорошо выглядит во время предсезонной подготовки, посмотрим, что случится в итоге. В прошлом году он имел мало шансов заиграть, но мы должны посмотреть, как он завершит подготовку, что планируют он и клуб", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба. | soccernews.ru