Вальверде высказался по будущему Рафиньи

Теги рафинья алькантарабарселонаэрнесто вальверде

Вальверде высказался по будущему РафиньиГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по будущему полузащитника своей команды Рафиньи Алькантары.

"Рафинья хорошо выглядит во время предсезонной подготовки, посмотрим, что случится в итоге. В прошлом году он имел мало шансов заиграть, но мы должны посмотреть, как он завершит подготовку, что планируют он и клуб", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним,  Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба. | soccernews.ru

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