Вальверде высказался по поводу будущего Ракитича в "Барселоне"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он по-прежнему рассчитывает на хорватского полузащитника Ивана Ракитича, который может покинуть команду.

"Ракитич является важным игроком для "Барселоны", но я не знаю, будет ли он играть за нас в новом сезоне. К нам приходят новые футболисты, поэтому Ивану придется бороться за место в основном составе. Так бывает каждый год", - приводит слова Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может использовать хорвата в сделке по возвращению бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

31-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за каталонский клуб 268 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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