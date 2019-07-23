Вальверде высказался по поводу будущего Ракитича в "Барселоне"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он по-прежнему рассчитывает на хорватского полузащитника Ивана Ракитича, который может покинуть команду.
"Ракитич является важным игроком для "Барселоны", но я не знаю, будет ли он играть за нас в новом сезоне. К нам приходят новые футболисты, поэтому Ивану придется бороться за место в основном составе. Так бывает каждый год", - приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может использовать хорвата в сделке по возвращению бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
31-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за каталонский клуб 268 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32