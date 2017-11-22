Вальверде выступил против подписания Озила

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выступил против подписания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Как информирует испанская пресса, руководство "сине-гранатовых" и сам 29-летний хавбек "канониров" заинтересованы в трансфере. Однако наставник каталонского гранда не видит места в своей команде для немца - Вальверде предпочитает подписать Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" или, на крайний случай, молодого игрока на перспективу.

Напомним, Вальверде не заинтересован в подписании Дракслера. | soccernews.ru