Вальверде выступил против подписания Озила

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Вальверде выступил против подписания ОзилаГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выступил против подписания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Как информирует испанская пресса, руководство "сине-гранатовых" и сам 29-летний хавбек "канониров" заинтересованы в трансфере. Однако наставник каталонского гранда не видит места в своей команде для немца - Вальверде предпочитает подписать Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" или, на крайний случай, молодого игрока на перспективу.

Напомним, Вальверде не заинтересован в подписании Дракслера. | soccernews.ru

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