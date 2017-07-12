Вальверде выступил против приобретения Бельерина

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Вальверде выступил против приобретения БельеринаНовоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выступил против приобретения его клубом защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" выразил желание, чтобы попытки заполучить 22-летнего бека "канониров" были прекращены. На позиции же правого защитника в своей команде Вальверде хотел бы видеть Сесара Аспиликуэту из "Челси", который в большей степени отвечает его требованиям, нежели игрок "Арсенала".

Напомним, агент Роналду намерен трудоустроить своего клиента в "Барселону". | soccernews.ru

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