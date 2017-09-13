Вальверде: "Я много настрадался от Месси, но теперь мне повезло - он играет в моей команде"

Теги барселонаэрнесто вальверделионель месси

Вальверде: "Я много настрадался от Месси, но теперь мне повезло - он играет в моей команде"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси.

"Я много раз страдал от Месси, но теперь мне повезло, что он играет в моей команде. Когда мяч находится у него, всегда веришь, что что-то может случиться - хорошие вещи для нас. Дело не только в его голах, но и в его всестороннем участии в игре.

Можно поставить Месси на любую позицию, и он все равно будет забивать голы. Его игровые качества всегда будут на уровне, где бы он ни играл. Неважно - на фланге или в центре - он всегда связан с игрой", - цитирует наставника "сине-гранатовых" espnfc.com.

Напомним, Вальверде похвалил "Барселону" за матч против "Ювентуса". | soccernews.ru

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