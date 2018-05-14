Вальверде: "Я очень недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений"

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Вальверде: "Я очень недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде крайне расстроен поражением команды  в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (4:5).

Напомним, что первое поражение каталонского клуба в текущем сезоне чемпионата Испании.

"Я очень недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений. Но я не хочу посыпать голову пеплом, нам нужно двигаться дальше. Сама игра получилась захватывающей. Наш соперник прекрасно воспользовался своими шансами", - отметил он.

Не пропустите: "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru

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