Вальверде: "Я подумал, что перерыв в игре скажется на Суаресе неплохо"

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Вальверде: "Я подумал, что перерыв в игре скажется на Суаресе неплохо"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал отсутствие Луиса Суареса в игре против "Эйбара".

"Я думаю, что эта пауза скажется на Суаресе соответствующим образом. Луис чувствует себя хорошо, но я подумал, что перерыв в игре скажется на нём неплохо. Мы надеемся, что это пойдёт ему на пользу во всех смыслах. В этой встрече у нас была возможность предоставить отдых некоторым футболистам, а другим дать шанс выйти на поле, поскольку они этого заслуживают" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что вчера "Барселона" разгромила "Эйбар" (6:1).

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Эйбар". | http://soccernews.ru

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