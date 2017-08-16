Вальверде: "Я рассчитываю на Серхи Роберто"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он не собирается расставаться с полузащитником Серхи Роберто.

"Конечно же, я рассчитываю на Серхи Роберто. Не важно, сколько он играл под моим руководством, выходил на поле в основном составе или нет. Очевидно, что я связываю с ним надежды", - приводит слова Вальверде AS.

Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек опасается за место в основном составе и задумался о переходе в другой клуб. Интерес к Роберто проявляют "Манчестер Сити" и "Челси".

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